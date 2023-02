Ciclismo, preoccupazione per Bernal: "Nessuna aspettativa su di lui"

Rod Ellingwort: "Sappiamo che è frustrato, che ha una voglia matta di gareggiare".

20-02-2023 19:29

Ai microfoni di CyclingNews, Rod Ellingwort ha fatto il punto sulla Ineos Grenadiers in vista dei prossimi grandi impegni, concentrandosi soprattutto su Bernal: “Per il momento, in chiave Tour siamo focalizzati su Martinez. Egan? Non abbiamo alcuna aspettativa su di lui. Penso che non sarebbe giusto. Lui ha le sue, di aspettative, perché è molto motivato. Ma non possiamo dire nulla per quel che riguarda il Tour de France, è tutto ancora da vedere”.

Ellingwort continua: “Non si può dire nulla a Bernal per quello che ha fatto in chiave riabilitazione. È già stato fenomenale nell’essere riuscito ad arrivare dov’è ora. Noi siamo con lui, al suo fianco, dandogli tutte le opportunità possibile e sostenendolo al 100 per cento. Sappiamo che è frustrato, che ha una voglia matta di gareggiare. Ma noi dobbiamo essere secchi con questi ragazzi, perché loro vogliono sempre spingere al massimo. A volte, devi trattenerli, perché non vogliamo correre alcun rischio con lui”.

Le condizioni di Bernal sono da monitorare: “Egan sta recuperando, è un grande corridore e saprà tornare al massimo. La strada verso il Tour de France è ancora lunga, ci sono tante corse e tutto può succedere. In squadra abbiamo anche Tom Pidcock, che va molto forte. Dobbiamo muoverci con calma, passo dopo passo”.