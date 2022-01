Ciclismo, Giulio Ciccone: "Voglio ripagare la fiducia del team"

31-01-2022 16:35

Sarà una stagione importantissima per lo scalatore abruzzese Giulio Ciccone, che viene da due anni pieni di infortuni e cadute che ne hanno limitato non poco prestazioni e risultati. L’italiano sarà impegnato sia nel Giro d’Italia che nel Tour de France, oltre a correre alcune Classiche Monumento nella prima parte di stagione come per esempio la Liegi.

Il suo debutto ufficiale avverrà il 2 febbraio in Spagna per la Volta a la Comunitat Valenciana, ma il calendario è davvero ricchissimo di impegni, e Ciccone vuole ripagare la fiducia che la Trek – Segafredo ha sempre avuto in lui anche in periodo davvero difficili della sua carriera:

“Ho un anno importante davanti a me e voglio competere con la massima dedizione. Questo è il mio unico pensiero. Un bel calendario mio attende con la combo Giro-Tour che mi entusiasma molto. Tutte le mie energie, sia fisiche che mentali, sono orientate esclusivamente alle gare […] Questa stagione porta differenti aspettative. Sento il dovere e il bisogno di ottenere risultati per me e per il team che ha sempre creduto in me. Nel passato i miei debutti erano accompagnati da domande e conversazioni riguardo al mio potenziale e al mio talento, a quanto potessi crescere. Con il rispetto per tutti, non ne voglio più parlare”.

Una parola anche sulle Classiche Monumento come la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi:

“Ci sono gare che mi intrigano molto, come la Freccia e la Liegi. Competizioni in cui voglio essere in grado di misurarmi con i più forti come la Tirreno – Adriatico e la Volta Catalunya ma prima un inizio impegnativo alla Volta a la Comunitat Valenciana, al Tour de la Provence e al Trofeo Laigueglia. In questo percorso verso il Giro e il Tour sono sicuro che ci saranno giorni in cui avrò le sensazioni migliori. Questi saranno i momenti da sfruttare al meglio per lasciare il segno”.

Infine, un commento sulla sua partecipazione ai grandi Tour di quest’anno, il Giro e il Tour:

“Il Giro è la gara che viene prima e i miei sforzi sono concentrati su quello. Non mi riferisco solo all’allenamento. Ci sono energie mentali che devono essere preservate. Se inizio a pensare a entrambe le corse non sarò in grado di lavorare con serenità. Dopo il Giro tirerò una riga e mi concentrerò sul Tour. Non è una questione di preferenze o priorità, ma solamente di pianificazione per essere in grado di correre entrambe le gare al meglio”.

