Ciclismo, Hindley: "Vincere il Giro d'Italia ti cambia la vita, è speciale"

05-11-2022 11:44

Il 2022 è stato l’anno del suo successo finale al Giro d’Italia. E ora per Jai Hindley la vita è cambiata, con il corridore australiano che ha tutte le intenzioni di provare a ripetersi già nel 2023. Il ciclista della Bora-Hansgrohe ne ha parlato in un’intervista a Marca: “Vincere il Giro ti cambia la vita e la carriera sportiva. Quando sei un bambino sogni sempre di vincere una grande corsa a tappe”.

“Poi il Giro è speciale: si corre nel Paese più bello del mondo, davanti a grandi tifosi e con un percorso spettacolare. Il Giro non ha nulla da invidiare a Tour e Vuelta“, ha aggiunto a riguardo Hindley. L’obiettivo è chiaro per la prossima stagione: “Dobbiamo decidere d’accordo con la squadra, ma amo questa corsa. Farò di tutto per venire a difendere il titolo“.

Infine, ha parlato dei suoi avversari: “Adesso ci sono quattro-cinque corridori che sono a un livello molto alto tipo Pogacar, Vingegaard, Evenepoel“, così Hindley. “Anche i ciclisti spagnoli come Landa, Mas o i giovani Rodriguez e Ayuso devono essere tenuti in considerazione. E di certo ne arriveranno altri. Credo che siamo in un momento molto bello per il nostro sport”.