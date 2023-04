Ciclismo, Lennard Kämna conquista la terza tappa del Tour of The Alps

Il tedesco conquista la tappa con arrivo a Brentonico San Valentino.

19-04-2023 15:10

Ad aggiudicarsi la tappa più dura della Tour Of The Alps, il tedesco della Bora Lennard Kämna che è arrivato per primo nella terza tappa con arrivo a Brentonico San Valentino. Centra così l’ottava vittoria in carriera, la prima in stagione.

Secondo l compagno di squadra Vlasov, terzo Jefferson Cepeda. Tao Geoghegan Hart riesce a mantenere a maglia di leader.

LA TOP10 DI TAPPA

CICLISTA TEMPO

1- Kamna 4:06:13

2- Vlasov +4″

3- Cepeda +4″

4- Geoghegan Hart +4″

5- Haig +4″

6- Carthy +4″

7- Fortunato +10″

8- Riccitello +32″

9- Poole +32″

10- Sivakov +32