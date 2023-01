Ciclismo, Lopez contro l'Astana: "Mi ha voltato le spalle"

20-01-2023 21:30

Il colombiano Miguel Angel Lopez è pronto a voltare pagina in sella al Team Medellin–EPM (formazione che vanta la sola licenza Continental, per la quale non potrà gareggiare nei grandi eventi del calendario internazionale), dopo il licenziamento da parte della kazaka Astana.

Lo scalatore classe 1994 non si dà pace e lo dichiara a Blog Deportivo: “È una questione complessa e delicata che fa molti danni, spero che le cose possano essere chiarite, dato che ho la licenza per gareggiare. Mi hanno voltato le spalle e cacciato: da quel giorno non ho più parlato con nessuno della squadra; mi hanno detto che dovevo lasciare la squadra quando molte squadre avevano tutti i corridori, quindi per me è stato molto complicato”.

Domenica parte il Tour de San Juan in Argentina: “Ho superato tutti i controlli e il mio passaporto biologico non ha alcun difetto, questo conta. Ho l’autorizzazione per gareggiare con qualsiasi squadra”.