Ciclismo, Matteo Trentin vince al Giro di Lussemburgo

14-09-2022 19:57

Il corridore dell’UAE Team Emirates Matteo Trentin, vincitore nel 2018 dei Campionati Europei, ha vinto la seconda tappa del Giro di Lussemburgo, che è arrivata a Schifflange: il secondo successo in stagione del trentino, che ha superato ai 50 metri Sénéchal e Ballerini, è buon viatico per il Mondiale di Wollongong in programma domenica 25.

La manifestazione iridata è l’obiettivo di Trentin, che comporrà assieme ad Alberto Bettiol il duo d’attacco di Pedale Azzurro: nel 2019 regalò alla truppa di Davide Cassani un argento agrodolce, alle spalle di Mads Pedersen.

Queste le sue dichiarazioni di giornata: “Era un bel finale, reso interessante dalla salitella a 3 km dall’arrivo. Volevamo affrontarla con un ritmo regolare, senza strappare, per poi impostare al meglio la volata. Kluckers, Suter e Majka hanno fatto un gran lavoro, Oliveira è invece partito lungo per obbligare la Quick-Step a chiudere”.