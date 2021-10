Ciclismo, Merckx incorona Colbrelli e carica Nibali

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il cannibale Eddy Merckx ha elogiato Sonny Colbrelli dopo lo storico trionfo alla Parigi-Roubaix: “Ha corso con intelligenza, sempre nelle prime posizioni. Si è capito subito che era in gran forma. Mi era piaciuto molto anche all’Europeo, quando aveva tenuto Evanepoel per poi batterlo in volata nettamente. E al Mondiale non è stato assistito dalla squadra nella frase cruciale, altrimenti avrebbe potuto giocarsi una medaglia. La Roubaix è il giusto premio per una stagione super. Ora tutti sanno che può diventare un cliente pericoloso per le classiche monumento”.

Merckx però non si è dimenticato di Moscon, l’altro grande italiano protagonista della corsa: “Fare la volata in un velodromo non è come su strada. Devi saper scegliere il lato giusto, darti la spinta prendendo la curva in alto. Colbrelli è uscito nel momento ideale. Moscon è stato straordinario, sarebbe stato un successo epico con la fuga quasi dalla partenza. Lui ha classe e senza foratura avrebbe vinto”.

Merckx ha chiuso l’intervista parlando del giro di Lombardia in programma nel weekend: “I favoriti? Beh, Pogacar in primis, poi vediamo se Evanepoel batte un colpo e occhio a Vincenzo Nibali: resta un grande campione, nonostante i 36 anni”.

OMNISPORT | 06-10-2021 18:50