Ciclismo, Milano - Sanremo: Ganna potrebbe non esserci

15-03-2022 15:09

È a rischio la presenza e la partecipazione di Filippo – Ganna alla Milano – Sanremo. Il campione del Mondo, come riporta Gazzetta dello Sport, ha infatti qualche linea di febbre e al momento è totalmente al riposo per cercare di recuperare in tempo per una delle Classiche in programma, con partenza al Velodromo Vigorelli, il 19 marzo.

Dopo la Tirreno – Adiatica sintomi anche per Elia Viviani che però ha già recuperato: “Ora ho tosse grassa, devo buttare fuori tutto. Al 99% salto la Milano-Torino per recuperare al cento per cento in vista di sabato”.

OMNISPORT