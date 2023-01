Ciclismo, Pinot si ritira alla fine del 2023

13-01-2023 14:11

Thibaut Pinot, a sorpresa, ha dichiarato all’Equipe che alla fine del 2023 chiuderà la sua esperienza da ciclista professionista a 33 anni. Ha parlato a margine della presentazione della Groupama-Fdj. “E’ una decisione che ho maturato attentamente nel corso degli anni. Sono entusiasta delle novità che potrò scoprire alla fine della mia carriera, ma sono altrettanto entusiasta di correre questo ultimo anno”.

Nel palmares di Pinot c’è un terzo posto al Tour de France del 2014, quello vinto da Vincenzo Nibali. Ma la sua carriera è stata anche costellata da infortuni: era terzo al Giro d’Italia 2018 quando si ritirò e fu ricoverato in ospedale per disidratazione. Al Tour de France del 2019 era in lizza per la vittoria finale, ma ancora una volta dovette abbandonare per un problema alla gamba, sulle Alpi, durante la 19esima tappa. Da allora, si è dedicato maggiormente a fughe e tappe, venendo premiato come il più combattivo nella nona tappa del Tour dell’anno scorso. “Raramente sono stato così motivato all’inizio di una stagione, voglio finire in bellezza”.