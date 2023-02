Ciclismo, primo trionfo della squadra di Nibali firmata Moschetti

Il ciclista azzurro ha vinto la Clasica de Almeria: "Sono molto contento perché mi hanno dato fiducia e sono contento di ripagarli oggi con questa bella vittoria".

12-02-2023 19:33

Matteo Moschetti fa sorridere la leggenda Nibali: il ciclista azzurro ha vinto la Clasica de Almeria. L’uomo della Q36.5 è tornato al successo dopo quasi un anno, regalando il primo trionfo storico alla compagine svizzera, il cui uomo immagine è Vincenzo Nibali.

Queste le parole di Matteo Moschetti ai microfoni di Spaziociclismo: “Grande gioia. Siamo in una delle prime gare, per me la seconda con la squadra, con un nuovo progetto. Sono molto contento perché mi hanno dato fiducia e sono contento di ripagarli oggi con questa bella vittoria. Sicuramente il finale non è stato facile, c’era il vento, tante curve, tante rotonde, non è stato facile restare davanti, ma i miei compagni mi hanno aiutato tanto e poi sapevo che l’ultimo chilometro dovevo gestirmi da solo. Poi penso di aver fatto uno sprint abbastanza lungo, però ho visto che avevo delle buone gambe e sono riuscito ad arrivare bene al traguardo“.

Sulle prossime gare, Matteo Moschetti ha le idee chiare: “Adesso qualche giorno di riposo a casa e poi il prossimo obiettivo sarà la Kuurne-Bruxelles-Kuurne tra due settimane in Belgio. Sarà una bella sfida. Sicuramente arrivo in fiducia ora, perché l’inverno è sempre un po’ un’incognita. La settimana scorsa alla Volta Valenciana mi sentivo bene, ma poi la corsa era veramente impegnativa e ho sofferto tanto, però forse mi ha dato qualcosina in più oggi e sono contento“.