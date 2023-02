Ciclismo su pista, Europei: Consonni è oro nella corsa a punti

Prima medaglia per gli azzurri a Grenchen in Svizzera. Sul podio con lui lo spagnolo Torres e il francese Grondin.

09-02-2023 19:39

Nella seconda giornata dei Campionati Europei 2023 di ciclismo su pista è arrivata la prima medaglia per l’Italia in quel di Grenchen, in Svizzera. Simone Consonni si è infatti laureato campione europeo nella corsa a punti. Sul podio con lui lo spagnolo Albert Torres e il francese Donavan Grondin.

Una gara a livello tattico perfetta da parte del 28enne azzurro di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Prima dell’ultimo sprint Consonni era a pari punti con Grondin. Gli bastava così arrivare davanti a lui, ma alla fine ha sprintato anche nell’ultimo giro. 54 punti in conclusione per il ciclista azzurro.

Argento dunque per lo spagnolo Torres a 51 e bronzo per lo stesso francese Grondin a 48. Per Consonni questo è il primo titolo individuale in carriera in questo 2023, dove qualche giorno fa aveva vinto su strada la quinta tappa del Saudi Tour. Ora la prima medaglia azzurra in questi Europei.

Consonni aveva già vinto nel 2021 il titolo alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Roubaix, però nell’inseguimento a squadre. Questa volta si è imposto da solo nella corsa a punti. Attese poi nella serata le finali per la medaglia d’oro dell’inseguimento, sia maschile che femminile.