Ciclismo, Viviani: "Il Giro per un italiano è l'evento più importante"

Elia Viviani è pronto a prendere in mano la bici per le tappe del Giro d’Italia, in partenza l’otto maggio da Torino.

L’azzurro è il corridore di riferiemnto della Cofidis e cercherà di fare il meglio possibile. Lo sprinter proverà a fare del suo massimo come ha spiegato: “Il Giro di Romandia è stata l’ultima tappa prima del Giro. Ho sempre fatto il Romandia prima di ottenere buoni risultati al Giro. Psicologicamente, ho fatto tutto per essere pronto e guadagnare esperienza prima di questo Giro. Per un italiano è l’evento più importante della stagione. Il mio obiettivo principale, ovviamente, è vincere le tappe. La tappa che fa sognare è quella di Verona, ma spero di vincere prima. Non ci saranno molte opportunità per i velocisti, forse cinque o sei, quindi dobbiamo essere pronti sin dal primo giorno. La squadra è ben bilanciata tra velocisti e scalatori, sono molto contento di avere Fabio, Simone e Attilio con me, sono corridori in cui ho grande fiducia. Non vedo l’ora di cominciare”.

OMNISPORT | 04-05-2021 16:12