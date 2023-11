Ciclismo, Wiggins è sul lastrico e accusa chi ha "gestito" i suoi soldi. Thomas intanto va... a tutta birra

Dalle stelle alle stalle, anche se Bradley Wiggins a leggere una frase come questa un po’ se la prenderebbe sul personale. Perché magari non ha nemmeno tutte queste responsabilità che oggi gli vengono addossate, pensando alla crisi finanziaria che ormai da qualche anno l’ha coinvolto.

Il vincitore del Tour de France 2012, nonché capace di mettere al collo cinque medaglie d’oro olimpiche nell’arco di 12 anni (da Atene 2004 a Rio 2016), non se la passa granché bene: avrebbe accumulato un milione di sterline di debito con la Wiggins Rights Limited, società che dal 2020 è sotto commissariamento e che oggi rischia di portarlo sull’orlo di un’incriminazione per bancarotta fraudolenta.

Wiggins s’è difeso dalle accuse e dalle malelingue, che specie nella terra di Albione non sono mai troppo “leggere” con chi si macchia di certe colpe. Ha spiegato di essere rimasto vittima di una frode, usando anche termini abbastanza diretti:

“Mi ritrovo in questa situazione non a causa mia, ma per la negligenza di altri, che hanno finito per far sì che oggi mi ritrovi a dover affrontare un mucchio di m… collegata al mio nome. Purtroppo è capitato a me, come a tanti altri sportivi importanti, di mettere i propri soldi nelle mani delle persone sbagliate.

Questa cosa sta andando avanti da un po’ di tempo, senza una fine apparente in vista, e il mio nome è stato utilizzato solo per far si che qualcuno ne ricevesse un profitto. Per questo ho deciso di passare all’azione, affidando ai miei legali ogni tipo di rivendicazione contro coloro che hanno prodotto questo casino”.