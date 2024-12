Ciclocross, Van der Poel domina anche a Besançon davanti ad Aerts e Vandeputte: crollo di Vanthourenhout

Continua il dominio di Mathieu van der Poel in Coppa del Mondo di ciclocross con il terzo successo consecutivo ottenuto a Besançon davanti a Toon Aerts e Niels Vandeputte

Cinque vittorie su cinque uscite stagionali per Mathieu van der Poel, dominatore assoluto fin qui in Coppa del Mondo di ciclocross. Al neerlandese è bastato allungare all’inizio della seconda tornata e poi gestire il vantaggio per vincere a Besançon, la terza gara consecutiva in questa Coppa del Mondo su altrettante presenze. Completano il podio Toon Aerts e Niels Vandeputte, solo settimo Michel Vanthourenhout.

Mathieu van per Poel dominante, trionfa anche a Besançon

Qualora ci fossero dubbi a riguardo, Mathieu van der Poel ci ha tenuto a ribadire che l’unico protagonista in Coppa del Mondo di ciclocross è lui. A Besançon è infatti andato in scena l’ennesimo show del campione in carica, arrivato a tre vittorie su tre presenze (a Gavere e Zhonoven le precedenti due) nell’edizione in atto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il neerlandese è uscito immediatamente dal traffico iniziale e ha allungato a inizio della seconda tornata gestendo poi senza troppi problemi il vantaggio accumulato e vincendo ancora una volta senza rivali. Dietro al fenomeno MVDP si è piazzato il belga Toon Aerts, che ha provato a tenere il ritmo del leader salvo poi mollare per conservare il secondo gradino del podio, davanti al connazionale Niels Vandeputte.

Giornata no per Vanthourenhout

Giornata da dimenticare invece per il leader della classifica mondiale Michel Vanthourenhout, protagonista di un avvio di gara molto sfortunato che l’ha visto cadere immediatamente e avere problemi anche nel prosieguo della gara, finendo settimo alle spalle anche di Eli Iserbyt e Joran Wyseure, a un minuto e diciassette secondi dal leader Van dar Poel. Il belga, che ha disputato tutte le sette gare della Coppa del Mondo in corso, vede il proprio vantaggio in classifica sul neerlandese a soli 69 punti. Termina invece 34° il migliore italiano in gara, Gioele Bertolini.