Colpo di scena: Suarez in Serie A ma non con la Juve

Nel calciomercato nulla è impossibile. Dalla Spagna giunge una notizia che ha del clamoroso: Luis Suarez, dopo aver flirtato a lungo con la Juventus, potrebbe comunque giocare in Serie A ma con un altro top club italiano.

Secondo il Mundodeportivo, Luis Suarez, dopo aver superato l’esame d’italiano, potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato per l’Inter di Antonio Conte. Nascerebbe un tridente da sogno con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha dichiarato che il futuro dell’uruguaiano è ancora tutto da svelare. Con la Juventus ormai decisa a puntare, forte, su Edin Dzeko, l’opzione Inter potrebbe diventare reale.

Chiaramente, sino a quando l‘operazione Juventus-Dzeko non sarà ufficiale (si aspetta la fumata bianca tra Arkadiusz Milik e la Roma), Luis Suarez resta ancora un obiettivo del club bianconero ma attenzione al possibile inserimento dei nerazzurri.

Nonostante le parole del presidente dell’Inter Steven Zhang, la società nerazzurra avrebbe la forza economica per sostenere l’investimento necessario per arrivare a Luis Suarez e garantirgli anche un ingaggio in linea con le sue aspettative.

Con Luis Suarez a disposizione, il tecnico Antonio Conte avrebbe a disposizione soluzioni infinite per il suo attacco. Un tridente da sogno e, soprattutto, la possibilità di far ruotare al meglio tutti e tre gli attaccanti, con Alexis Sanchez pronto a dare una mano.

Nelle prossime ore se ne saprà di più su questa indiscrezione proveniente dalla Spagna che ha destabilizzato il mercato ed esaltato il popolo nerazzurro.

OMNISPORT | 18-09-2020 08:14