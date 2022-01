CIP, Pancalli: "Mattarella? Buona notizia per lo sport italiano"

31-01-2022 14:49

Il Presidente del Comitato italiano Paralimpico, Luca Pancalli, ha parlato della rielezione di Sergio Mattarella.

“A nome mio e del movimento che ho l’onore di rappresentare, vorrei ringraziare il Presidente Mattarella per aver accettato, con dedizione e spirito di servizio, di continuare a guidare il Paese. Una bella notizia per l’Italia ma anche per lo sport italiano e il movimento paralimpico italiano, che hanno sempre potuto contare sulla vicinanza e il suo sostegno”.

In questi giorni, intanto, sono stati resi noti i nomi degli azzurri impegnati a Pechino con la Paralimpiade dal 4 marzo.

