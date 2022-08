Clamoroso a Barcellona: "Entro 72 ore Christiansen e Kessié possono lasciare gratis il club"

10-08-2022 19:18

Andreas Christensen e Frank Kessié possono lasciare gratis il Barcellona. È la notizia, rilanciata oggi (mercoledì 10 agosto), da Espn e ripresa dai media internazionali.

Le casse del Barcellona, come noto, sono messe male. Per questo motivo i blaugrana stanno riscontrando (non pochi) problemi a tesserare i nuovi acquisti. La bandiera del club, Gerard Piqué, da 15 anni al Barca, si è proposto di giocare gratis. Per ora la dirigenza ha rifiutato. Ma resta il fatto che se Christiansen e Kessié “non verranno tesserati prima dell’esordio di sabato contro il Rayo Vallecano, i due giocatori arrivati a titolo gratuito ad inizio estate , potrebbero lasciare gratuitamente il club così come da accordi contrattuali”. Nel corso del mercato estivo il club ha chiuso anche gli acquisti di Robert Lewandowski, Raphinha e Jules Kounde. Nessun contratto è stato ancora depositato. Così come devono ancora essere ufficializzati i rinnovi di Sergi Roberto e Ousmane Dembele.

Come ricorda il Corriere dello Sport “il club spagnolo è impegnato in una forte riduzione del monte ingaggi e durante l’estate ha raccolto oltre 600 milioni di euro, vendendo il 25% dei propri diritti televisivi nazionali per 25 anni e una partecipazione del 24,5% in Studios. Entrate che, al momento, non hanno però permesso al club di risolvere i problemi”.

