Clamoroso: il Milan vuole soffiare un big alla Juventus

Dopo l’operazione Bonucci della scorsa estate, il Milan ha messo in cantiere di soffiare un altro big alla Juventus.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport il club rossonero, che ha la necessità di acquistare un bomber di sicuro affidamento, avrebbe messo gli occhi su Gonzalo Higuain.

L’argentino non è incedibile per il club piemontese ma Marotta chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire: una cifra non da poco per Fassone e Mirabelli che devono prima fare i conti con la sentenza della Uefa che potrebbe anche escludere i rossoneri dalla prossima Europa League.

Nel caso di responso positivo da parte del massimo organo europeo del calcio, il Milan potrebbe veramente decidere di fare un gran colpo ma prima bisognerebbe fare cassa vendendo qualche pezzo pregiato.

Il candidato numero uno a lasciare Milanello è Gianluigi Donarumma, reduce da una stagione poco positiva: con il Psg ormai ad un passo da Buffon, l’unico club che potrebbe acquistarlo è il Chelsea che ha intenzione di mandare via Courtois.

Se Donnarumma dovesse veramente partire l’operazione Higuain diventerebbe più che plausibile per la soddisfazione di Gennaro Gattuso che più volte ha manifestato la necessità di avere a disposizione un bomber di razza nel reparto avanzato.

Chi non lascerà sicuramente Milano è Leonardo Bonucci nonostante il corteggiamento del Psg che dopo l’arrivo ormai scontato di Buffon vorrebbe portare a Parigi anche l’altro ex juventino.

I francesi hanno già effettuato un primo sondaggio ma la risposta del Milan è stato un netto no. Anche Bonucci, come rivelato nelle scorse settimane, non ha alcuna voglia di dire addio ai rossoneri dopo una sola stagione. L’ex di Bari e Inter vuole essere un pilastro del Milan del futuro che nella prossima stagione non vuole assolutamente fallire l’ingresso alla Champions League per ragioni di prestigio ma anche economiche.

