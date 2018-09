Clamoroso Totti: vuota il sacco su Spalletti, urla e insulti

Centinaia di persone si sono messe in coda a mezzanotte per acquistare in anteprima l’autobiografia di Francesco Totti. Dodici librerie sono rimaste aperte straordinariamente fino alle 2 per permettere ai tifosi di comprare il libro “Un capitano” scritto dall’ex leader della Roma (che oggi compie 42 anni) insieme a Paolo Condò. Dai primi stralci del libro che stanno uscendo in queste ore, sembra ne sia valsa l’attesa. Totti ha rivelato il retroscena di due violenti litigi con Luciano Spalletti, avuti nel 2016.

“Quando l’ultimo di noi è entrato si chiude la porta alle spalle, sbattendola, e comincia a urlare – è il testo riportato da Calciomercato.com -. Il mio armadietto è il più lontano dall’ingresso, sono accanto a De Rossi e Florenzi, chinato sulle scarpe che mi sto sfilando. Non mi accorgo dell’improvviso silenzio. Quando rialzo la testa trovo la faccia di Spalletti a un centimetro dalla mia. Mi aspettava: “Basta, hai rotto le palle, pretendi di comandare e invece te ne dovresti andare, giochi a carte malgrado i miei divieti, hai chiuso”. Il tutto gridato al massimo volume”.

“E’ l’ultimo litigio tra me e Spalletti, nel senso che perdo le staffe anch’io e ci devono separare in quattro perché altrimenti ce le daremmo di santa ragione. Di lì in poi, chiuso. Recuperata la calma lui va in sala stampa a dire che anche se ho segnato io il merito della rimonta è della squadra”.

Poi ancora l’ex Pupone riporta il dialogo tra lui e l’allenatore di Certaldo quando lo mandò via da Trigoria nel gennaio 2016.

“Basta, inutile proseguire, tanto non capisci. Hai sbagliato, e adesso vai a casa”, le parole di Spalletti. Questa la risposta di Totti: “Vedremo se sarò io o sarà lei a pagarne le conseguenze. Lei sa che a Roma la gente è dalla mia parte. Io ho soltanto parlato bene di lei, eppure mi vuole cacciare. Si assuma le sue responsabilità”.

“Tu ormai sei come gli altri, dimenticati di quando eri insostituibile“, è l’attacco di Spalletti, che provoca questa reazione: “Vigliacco, adesso non ti servo più mi rompi il cazzo, eh? Sei tornato qui con una missione, portala a termine!”.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 10:50