Classifica ATP: Berrettini al 7° posto; Sinner "vede" la top 10

Matteo Berrettini (entrato prepotentemente in top ten a novembre 2019: quarto azzurro nell’Era Open a riuscirci) si conferma sulla settima poltrona, ora a 872 punti dal russo Andrey Rublev, in sesta posizione.

Il trionfo ad Anversa in finale contro Diego Schwartzman, di ieri pomeriggio invece consente di guadagnare altre due posizioni e portarsi all’11esimo posto (nuovo best ranking) a Jannik Sinner, ad appena 118 punti dalla Top Ten. Un passo avanti per Lorenzo Sonego, al 23° posto, mentre scivola di due gradini Fabio Fognini (36°). Risale due posizioni Lorenzo Musetti, che si porta al numero 67 riscavalcando Gianluca Mager, adesso al 68° posto.

E’ stabile Stefano Travaglia (83°), mentre la finale raggiunta nel challenger di Losinj consente a Marco Cecchinato di recuperare nove posizioni e riportarsi nei primi cento (95°), precedendo Andreas Seppi che si conferma al 98° posto, nono azzurro in Top 100.

Da segnalare, poi, i nuovi best ranking per Franco Agamenone (208°, +2) e il Next Gen Giulio Zeppieri (243°, +7).

Un Ottbre da record per il tennis italiano con tre giocatori fra i primi 25 (e soprattutto quasi due in Top 10) e di nuovo nove nei top 100 della classifica mondiale.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP 15

7 Berrettini, Matteo (ITA) 0 4.858 punti

11 Sinner, Jannik (ITA) +2 3.260

23 Sonego, Lorenzo (ITA) +1 2.125

36 Fognini, Fabio (ITA) -2 1.494

67 Musetti, Lorenzo (ITA) +2 958

68 Mager, Gianluca (ITA) -1 954

83 Travaglia, Stefano (ITA) 0 850

95 Cecchinato, Marco (ITA) +9 774

98 Seppi, Andreas (ITA) 0 767

142 Caruso, Salvatore (ITA) -7 492

151 Gaio, Federico (ITA) +1 439

194 Giannessi, Alessandro (ITA) +10 357

201 Marcora, Roberto (ITA) 0 338

203 Moroni, Gian Marco (ITA) 0 336

208 Agamenone, Franco (ITA) +2 323

