Claudio Marchisio rischia di essere fatto fuori dalla Rai a settembre

Si prevedono grandi novità in Rai dopo la nomina di Carlo Fuortes come nuovo amministratore delegato. A Rai1 è stato imposto di sforbiciare quasi un milione; altrettanto a Rai2 e Rai3 insieme; alla Comunicazione 150mila euro (intorno al 4%); 50mila all’Ufficio Studi (il 25%). Il taglio più consistente riguarda la Rai per il Sociale, dove la decurtazione sfiora il 30%: 300mila euro su un budget di circa un milione. Una sforbiciata che non ha risparmiato neanche Raisport. Tolta la nomina di vicedirettore a Enrico Varriale ma non finisce qui.

Marchisio potrebbe essere tagliato dalla Rai

Secondo tvblog è fortemente a rischio anche la presenza di Claudio Marchisio (che per colpa del Covid fu costretto a saltare la finale degli Europei a Wembley) nella delegazione di RaiSport che racconta sulla tv pubblica la Nazionale. L’ex calciatore di Juventus e Nazionale, che entrò in Rai come opinionista lo scorso settembre, peraltro, è stato recentemente ingaggiato da Amazon Prime Video (non in esclusiva). Tutto il resto del team azzurro di RaiSport dovrebbe essere, invece, confermato con il duo Rimedio-Di Gennaro in telecronaca e Alessandro Antinelli a bordocampo.

De Stefano in pole per la poltrona di direttore di Raisport

Intanto, guardando al futuro, la favorita per la poltrona di direttore di Rai Sport (il mandato di Auro Bulbarelli è in scadenza ad ottobre prossimo) sembra essere Alessandra De Stefano, attuale vice di Bulbarelli e protagonista questa estate con l’apprezzato programma sulle Olimpiadi di Tokyo, Il circolo degli anelli, dove, con Sara Simeoni e Yuri Chechi guest star, ha ottenuto consensi unanimi di critica e di pubblico. Salvo clamorosi colpi di scena, tipo Enrico Varriale nuovo direttore.

SPORTEVAI | 16-08-2021 09:48