Marchisio cita Allegri nei complimenti alla staffetta azzurra d'oro

Il termine è di natura ippica, lo si usa nel fotofinish ma è diventato un marchio di fabbrica di Allegri. Il tecnico della Juve è il profeta della teoria del “corto muso”. Basta mettere il muso davanti per vincere, gli altri arrivano dietro. La sintesi della filosofia allegriana: conta arrivare primi, non lo spettacolo. Da appassionato di cavalli il conte Max ha spesso citato questo esempio per spiegare i suoi obiettivi e si rifà ad Allegri anche Claudio Marchisio nel complimentarsi con la 4X100 dell’Italia che ha vinto l’oro a Tokyo 2020.

Marchisio mescola calcio e atletica elogiando Tortu

Scrive su twitter il Principino: “Com’era la storia del cortomuso? Complimenti ragazzi e complimenti Pippo Tortu. Quando gli altri parlano, il campione risponde sempre sul campo (o sulla pista)”. Fioccano i commenti sui social: “ormai gli adepti di Allegri stanno aumentando..la teoria del cortomuso oramai è una pratica” o anche: “Sembra che in Inghilterra stiano raccogliendo firme per fare ripetere la finale” oppure: “Il corto muso vince sempre, per chi vuole lo spettacolo, vada al circo”.

Tra l’altro Tortu è anche bianconero: “Tortu da buon juventino ha seguito le indicazioni del mister” o anche: “Allegri sa tutto, Cla. Aveva previsto le Olimpiadi” e poi: “Spiegatelo al teorico Lele Adani” e ancora: “Per questo Allegri e’ il miglior acquisto di questa finestra di mercato” e infine: “Ciao Claudio … La storia di cortomuso… si .. questa Olimpiade è una bella pagina!!! nostalgia di te e Andrea a centrocampo per arrivare davanti .. mi sta bene anche a .. cortomuso…”.

SPORTEVAI | 07-08-2021 08:47