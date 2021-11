Clippers in volo, Philadelphia in ginocchio

12-11-2021 08:27

Solo tre le partite NBA in programma nella notte italiana di venerdì.

Oltre al successo dei Pacers in casa dei Jazz, spicca la sesta vittoria di fila dei Clippers, che non fermano la propria ascesa neppure contro Miami (112-109).

Los Angeles vince in rimonta dopo essere stata anche sotto di 17 punti grazie ai 27 punti di Paul George e ai 22 di Reggie Jackson, decisivo nel finale dalla lunetta. Quarto ko di fila invece per Miami: senza Jimmy Butler, a non bastano i 30 punti di Bam Adebayo.

La striscia nera prosegue anche per i Sixers, che contro Toronto incappano nella terza sconfitta consecutiva (109-115). Match equilibrato, risolto dalla maggior precisione dei Raptors dalla lunetta e dalle due triple conclusive di di Gary Trent Jr. e di Fred VanVleet, best scorer della partita con 32 punti.

Philadelphia paga ancora le tante assenze: delude Tobias Harris, autore di 19 punti, ancora di più Andre Drummond, che ne segna appena quattro punti in 30 minuti

