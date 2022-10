Coach Guidetti accoglie Paola Egonu in Turchia

18-10-2022 11:32

Sta per alzarsi il sipario sulla nuova avventura sportiva di Paola Egonu. L’opposto ha deciso di lasciare Conegliano e di accasarsi presso il Vakifbank, che ha vinto Champions League e Mondiale per Club nell’ultima stagione sportiva.

L’allenatore della corazzata turca, Giovanni Guidetti, non vede l’ora di poter allenare una tra le giocatrici più forti al mondo. “Sono molto contento e onorato che Paola venga a giocare da noi. Ci siamo parlati per poco tempo e non posso dire di conoscerla bene. Ma sono davvero curioso del fatto di poterla allenare, credo che sia una delle più grandi giocatrici del mondo, con mezzi fisici importanti e qualità di primo livello”. Queste le parole di Guidetti rilasciate alla Gazzetta dello Sport.

“So che Paola non sta passando un periodo facile, purtroppo lo sport è così. Ti portano in alto quando vinci e ti arrivano grandi critiche quando perdi. La posso capire benissimo, sta accadendo anche a me con la Turchia, dopo il Mondiale. Sono certo che sarà una bella sfida umana e professionale e sono molto eccitato di averla finalmente in palestra con noi. Credo che potrà essere se stessa concentrandosi su quello che c’è da fare“.