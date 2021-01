Collymore attacca Mourinho: "Irrispettoso con Dele Alli, la pagherà"

Nel match del Tottenham vinto contro lo Sheffield United, Mourinho non ha convocato Dele Alli, a causa dell’atteggiamento del calciatore poco apprezzato dal portoghese. Stan Collymore, ex attaccante della nazionale inglese e del Liverpool, al Daily Mirror ha attaccato pesantemente il tecnico degli Spurs: “Se pensi che qualcuno che è stato tra i migliori di una grande generazione di giocatori del Tottenham si debba vedere superato da qualcuno che non ha fatto nulla per il club, allora devi darti una lavata di capo”.

Collymore ha avvisato l’ex allenatore dell’Inter: “È una cosa imperdonabile da parte di Mourinho. Ovviamente lui lo osserva tutti i giorni in allenamento e sicuramente quello che vede non gli piace, ma devo ancora capire cosa abbia fatto Dele Alli per meritare tutta questa mancanza di rispetto. È questo che rende il suo trattamento assolutamente pessimo. Umiliare così Dele Alli, che è un bravo ragazzo ed è benvoluto al Tottenham, prima o poi gli si ritorcerà contro. Perchè i calciatori, anche se di fronte a dittatori come lui tendono a obbedire, non dimenticano mai. Ed ecco perchè Mourinho farà bene a cominciare a vincere, altrimenti i suoi giorni saranno presto numerati”.

