Brindisi, il mercato continua: torna Wes Clark

Brindisi getta la maschera in vista della nuova stagione ufficializzando un altro arrivo inatteso e di spessore.

Il club pugliese ha infatti messo sotto contratto fino al 30 giugno 2023 Wes Clark, che torna quindi ad indossare la maglia biancoazzurra due anni dopo la partenza direzione Cantù.

Dopo l’ottima annata 2018-2019, il play statunitense classe ’93 era approdato in Brianza, dove ha avuto una media di 14.7 punti, 3.7 rimbalzi, 3.5 assist.

Poi, dopo un breve passaggio in Germania al Chemnitz, il ritorno in Italia, alla Reyer Venezia, sul finire della scorsa stagione, registrando 8.4 punti e quasi 3 assist in 17.6 minuti giocati.

OMNISPORT | 01-08-2021 12:05