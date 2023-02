Colpo del Tottenham, il City spreca l'occasione

La squadra di Guardiola è stata battuta a Londra dagli Spurs

05-02-2023 19:40

Orfano di Antonio Conte, che ha seguito la partita da casa dopo l’operazione alla cistifellea, il Tottenham ha compiuto l’impresa superando per 1-0 il Manchester City in casa in una delle partite domenicali della ventiduesima giornata di Premier League.

Gli Spurs, guidati dal vice di Conte Stellini, sono riusciti ad imporsi per 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Kane, poi hanno resistito all’assalto della squadra di Guardiola, chiudendo in 10 uomini per l’espulsione di Romero per doppia ammonizione.

Questa vittoria permette al Tottenham di tenere vivo il sogno Champions League (è quinto a -1 dal Newcastle), mentre i Citizens non riescono così ad approfittare del clamoroso ko della capolista Arsenal contro l’Everton e restano a -5 dai Gunners.