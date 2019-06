Colpo di scena nella boxe, pugile sovrappeso batte il campione del mondo

Storico colpo di scena nella boxe. Il semi sconosciuto californiano di origini messicane Andy Ruiz è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi Wba, Ibf e Wbo dopo un'incredibile vittoria al Madison Square Garden di New York contro Anthony Joshua, alla prima sconfitta assoluta della sua carriera.

Il 29enne Ruiz, visibilmente sovrappeso, ha clamorosamente umiliato Joshua davanti a 20mila persone, entrando nella storia del pugilato. Un epilogo davvero inaspettato (il californiano di origini messicane era quotato 20-1 dai bookmakers) ma che nel corso del match è apparso quasi scontato visto che lo sfidante è riuscito a mettere al tappeto il campione britannico per ben quattro volte nel giro di sette round (due volte nel terzo round e altre due volte nel settimo, prima che l'arbitro Mike Griffin mettesse fine all'incontro). Un ko che per molti ha ricordato quello di Mike Tyson quasi 30 anni fa (febbraio 1990) contro lo sconosciuto Buster Douglas.

L'inglese campione in carica delle tre corone dei massimi, al suo primo incontro sul suolo americano, era praticamente certo della vittoria: Ruiz era un rimpiazzo scelto dopo la squalifica dell'americano Jarrell Miller, fermato dall'antidoping.

Il panciuto californiano ha messo da subito in difficoltà Joshua e lo ha mandato al tappeto a ripetizione senza timore reverenziale, tra la meraviglia dei 20mila del Madison Square Garden e l'incredulità dello stesso Joshua, che non si è reso conto di ciò che gli stava accadendo e che ferma a 22 la sua striscia di vittorie in carriera.

"Joshua picchiava forte, ho atteso che mi lasciasse degli spazi per poter fare la mia boxe. Sul ring ha parlato il mio sangue messicano. Ringrazio Dio per avermi dato questa vittoria. Senza di lui non sarebbe stato possibile. E’ quello che ho sempre sognato. E’ per questo che ho lavorato duro, non riesco a crederci", le parole del neo campione dopo il match.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 11:43