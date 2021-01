Colpo in attacco per il Crotone: ufficiale l'arrivo di Di Carmine

Il Crotone rafforza il reparto avanzato a disposizione di Giovanni Stroppa con un nuovo innesto. E’ infatti ufficiale l’arrivo dal Verona di Samuel Di Carmine.

A comunicare il buon esito della trattativa e le modalità secondo le quali la stessa è stata chiusa, è stato lo stesso club pitagorico attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona le prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine che arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021.

Nato a Firenze il 29 settembre 1988 e cresciuto nella squadra della sua città, il neo attaccante pitagorico ha esordito 18enne in Serie A con la maglia viola ed è andato a segno all’esordio in Coppa Uefa contro l’Elfsborg. Successivamente ha indossato le casacche di Queens Park Rangers, Gallipoli, Cittadella, Frosinone, Juve Stabia, Entella, Perugia e Verona. Con gli scaligeri, negli ultimi due anni e mezzo ha messo a segno 20 reti in 63 presenze.

Possiede un gran fiuto del gol e da oggi è pronto a contribuire con le sue reti per centrare la salvezza con la maglia pitagorica.

Benvenuto nella famiglia rossoblù, Samuel!”.

Samuel Di Carmine, nel corso di questa stagione ha sin qui totalizzato 11 presenze con la maglia del Verona in Serie A, alle quali va aggiunta un’altra in Coppa Italia, senza trovare la via della rete.

OMNISPORT | 28-01-2021 19:12