Colpo Napoli: battuta la concorrenza di Juventus e Inter

Dopo una lunga serie di corteggiamenti e di indiscrezioni, finalmente il quotidiano “La Repubblica” lancia la notizia: a partite dalla prossima stagione, Mattia Zaccagni sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli di Rino Gattuso. L’affare si farà per una cifra intorno ai 14 milioni di euro e verrà completato subito. Tuttavia il giocatore non si trasferirà subito sotto il Vesuvio, ma completerà la sua stagione all’Hellas Verona di Ivan Juric prima di aggregarsi agli azzurri a partire da giugno 2021.

La formula con cui è stata svolta questa operazione ricorda molto quella già seguita lo scorso anno per il trasferimento a Napoli, sempre dall’Hellas Verona, di Rahmani, e anche quello di Amrabat dai gialloblu alla Fiorentina. Entrambi i giocatori, infatti, sono rimasti in Veneto fino alla fine del campionato per poi aggregarsi ai nuovi compagni di squadra.

In quello che sarà il nuovo Napoli di Gattuso, Mattia Zaccagni, essendo una mezz’ala e un trequartista, è stato preso per fare la riserva di Zielinski o il suo sostituito, in caso di cessione del polacco in estate.

E così il Napoli si aggiudica colui che è la vera e propria rivelazione di questa prima parte di campionato, autore già di 4 reti e 2 assist. La squadra di Aurelio De Laurentis ha battuto la concorrenza di quasi tutte le big italiane a cominciare dalla Juventus, senza dimenticare le due milanesi e la Roma di Paulo Fonseca.

Mattia Zaccagni, classe 1995, sembra essere pronto per il definitivo salto di qualità in una grande squadra, anche se la concorrenza sarà davvero agguerrita e difficilmente troverà grande spazio all’inizio.

OMNISPORT | 08-01-2021 13:32