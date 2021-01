Napoli, Gattuso: "Non avete gli attributi"

Non riesce a sbollire la rabbia di mister Gattuso dopo il clamoroso ko interno contro lo Spezia.

Il mister partenopeo si prende la sua dose di responsabilità ma chiede alla squadra più maturità, più voglia, più carattere, quel carattere che ha sempre contraddistino il gattuso calciatore, mai domo, sempre pronto a dare il 100% in qualsiasi occasione.

E allora ecco che la reazione del tecnico napoletano si traduce in un duro faccia a faccia con la squadra all’interno degli spogliatoi. A riportare lo stato di tensione all’interno dello spogliatoio dei biancoazzurri è anche il Corriere dello Sport: “Tensione in casa azzurra dopo il ko con lo Spezia. Un’iradiddio, Rino. Incavolato come mai finora nei tredici mesi di Napoli: ha preso la squadra di petto, l’ha accartocciata e ridotta in mille pezzi. Urla e cazzotti al muro. Parole in libertà, senza freni e senza filtri, innescate dalla rabbia e dalla delusione: sconfitta incredibile e difficilmente spiegabile, quella di mercoledì, ma anche sconfitta da analizzare e metabolizzare immediatamente. Il concetto base? La mancanza di carattere: “Non avete gli attributi”, tanto per usare un eufemismo. E quasi tutti gli azzurri hanno condiviso il sentimento della mortificazione”.

Appuntamento a Udine domenica pomeriggio alle 15.00 per vedere se la sfuriata è servita.

OMNISPORT | 08-01-2021 09:23