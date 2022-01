Come sta davvero Pelé? La figlia tranquillizza tutti

24-01-2022 15:46

Così Kaly Nascimento, la figlia di Pelé, smentisce con un post su Instagram le voci sulla salute del padre, che attualmente si trova in cura dopo che lo scorso settembre gli fu asportato un tumore al colon all’ospedale Einstein di San Paolo: “Non so quali notizie circolino, ma sto ricevendo tanti messaggi e sono tutti preoccupati. Non è cambiato nulla e non c’è niente di nuovo, mio papà va in ospedale tutti i mesi, anche due volte al mese. Sta a casa, sta bene e sta recuperando. Lui è super forte”.

