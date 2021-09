Commisso: "Vogliamo fermare il Napoli"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato in vista della partita contro il Napoli: “Concentriamoci sulla sfida di domenica, voglio bene al Napoli ma il dio del pallone dirà che ogni tanto si può anche perdere. Sono una squadra fortissima, vediamo se i ragazzi ce la faranno in quella che sara’ la mia ultima partita prima di tornare in America”.

Sui lavori per il Viola Park: “Abbiamo atteso di portare giocatori e staff qui perché almeno hanno potuto vedere i lavori in uno stato più avanzato. Fra un anno vedremo a che punto saremo. Ho visto i ragazzi tutti contenti”.

OMNISPORT | 29-09-2021 17:48