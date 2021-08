Como, Gattuso impaziente: “Non vediamo l’ora di debuttare”

È partito il countdown a Como dove squadra e ambiente non stanno più nella pelle per il debutto in Serie B in programma domani alle 20.30.

In città infatti, dopo due fallimenti e la ripartenza dalla Serie D, hanno dovuto attendere cinque anni per tornare a calcare i palcoscenici del campionato cadetto e ora vogliono partire forte incamerando subito i tre punti.

Dell’importanza (emotiva e non solo) della gara contro i calabresi è parso consapevole anche il tecnico dei lariani Giacomo Gattuso il quale, presentando il match, non ha nascosto tutto il suo entusiasmo.

“Siamo carichi per questo debutto e non vediamo l’ora. Tutte le squadre della Serie B hanno grande valore, sappiamo che sarà un campionato difficile ma lo affronteremo nel migliore dei modi” ha affermato l’allenatore ai microfoni di Como TV.

“Sono contento di come abbiamo affrontato la preparazione estiva e soprattutto di come i ragazzi hanno lavorato in questa settimana. I nuovi innesti conoscono bene la categoria e potranno darci una grossa mano” ha proseguito Gattuso prima di dire la sua sull’avversario di domenica.

“Il Crotone è una squadra molto forte, ben organizzata e con un’identità precisa. Il merito è soprattutto dell’allenatore Modesto che dà un’impronta alle sue squadre, impostando il gioco dal basso, interpretando bene il 3-4-3 e affrontando le squadre avversarie limitando la libertà di gioco. Sono retrocessi dalla Serie A, quindi immaginiamo che il loro obiettivo sia quello di salire nuovamente di categoria, ma noi siamo pronti e abbiamo giocatori in rosa che anche nei cambi possono darci molta qualità” è stata l’analisi del tecnico classe 1968.

OMNISPORT | 21-08-2021 13:03