06-08-2022 12:10

Un mercato a dir poco stellare. Il Como sta regalando un’estate magica ai propri tifosi, grazie soprattutto agli innesti arrivati in ogni reparto per poter concretamente ambire alla Serie A insieme alle altre big della cadetteria. Per farlo servivano nomi di qualità, come il campione del mondo Cesc Fabregas e l’ex Empoli e Monza Leonardo Mancuso, ma le sorprese non sono finite.

L’ultimo arrivato alla corte lariana è Daniele Baselli, centrocampista classe 1992 da poco svincolatosi dal Cagliari. Mezzala dinamica e con doti di inserimento, Baselli è esploso nel settore giovanile dell’Atalanta, dove prima di esordire in prima squadra partecipa a due campionati di Serie B con la maglia del Cittadella. Due annate top a Bergamo in massima serie, prima di passare al Torino dove, tra alti e bassi, gioca sei stagioni e mezzo prima di lasciare la corte granata nel gennaio 2022, direzione Sardegna. Vista l’enorme esperienza di Baselli (233 presenze in A, 20 gol e 15 assist) per il Como è un autentico colpaccio, in grado di fare un’ulteriore salto di qualità alla rosa di Giacomo Gattuso.

