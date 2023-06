Concacaf Champions League: Leon campione, sconfitto Chiellini

Il Los Angeles Fc dell'ex difensore della Juventus perde in casa 1-0 dopo essere stato già sconfitto nella gara di andata

A un passo dal sogno, si ferma il Los Angeles Fc di Giorgio Chiellini. La compagine californiana è stata sconfitta nella finale di Concacaf Champions League dai messicani del Leon, che alzano il trofeo per la prima volta in 78 anni di storia.

All’andata, il Leon aveva vinto 2-1 in casa e andava a Los Angeles per difendere il minimo vantaggio. Ha fatto però di più, vincendo anche in California con il punteggio di 1-0. Chiellini, ex difensore della Juventus, è rimasto in campo per i primi 45 minuti della partita.