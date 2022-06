Conegliano, prosegue la rivoluzione: via anche Giulia Gennari

13-06-2022 22:16

Bel colpo di mercato per il Volley Bergamo in vista della stagione 2022-’23.

Le rossoblù si sono infatti assicurate le prestazioni di Giulia Gennari, regista fresca di scudetto con Conegliano, maglia con la quale la palleggiatrice romana ha conquistato, seppur non da titolare, in tre stagioni, le sue prime in Serie A1, due titoli nazionali, un Mondiale per Club, una Champions League, tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana.

“Bergamo rappresenta tanto, perché sarà il mio primo anno da titolare in A1, quindi per me è come lo start – le prime parole di Gennari dopo l’ufficializzazione del trasferimento – Da adesso in poi si vedrà la mia ‘prima volta’ in tante cose… un punto d’inizio”.

Per Conegliano prosegue quindi la rivoluzione del roster che ha già visto la partenza di Paola Egonu, approdata al VakifBank Istanbul, e gli innesti di Isabelle Haak, arrivata proprio dal club turco, ma anche di Alessia Gennari da Monza, Elena Squarcini da Cuneo e Alexa Gray da Busto Arsizio.