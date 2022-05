Conegliano sbaglia troppo: la Champions è del Vakifbank

22-05-2022 20:57

Niente da fare per Conegliano, la Champions è del Vakifbank dopo la vittoria per 3-1 in finale (22-25, 21-25, 25-23, 21-25). Le venete hanno commesso tanti errori, reagendo solo nel terzo set. Ma è troppo tardi, a Paola Egonu e compagne non riesce il bis europeo dopo la vittoria dello scorso anno.

Il Vakifbank ringrazia Imoco, che nei primi due set regala l’impossibile (22 punti in totale) alle avversarie, che non hanno certo bisogno di favori. Quattro set equilibrati, nel primo Conegliano è passata avanti anche 13-9, ma ad esultare alla fine sono state le turche dopo una bella rimonta di forza. Nel secondo set a Imoco riesce il recupero ma ancora una volta diversi errori costano caro ed è 2-0.

La reazione arriva nel terzo set, con Conegliano che guidata da Egonu (9 punti nel set) accorcia le distanze. Nel quarto, nonostante il buon vantaggio otttenuto, Imoco crolla fisicamente e il Vakifbank può esultare e festeggiare dopo il 3-1: turche campionesse d’Europa.

Era l’ultima gara di Paola Egonu con l’Imoco, l’azzurra si trasferisce al Vakif. La Haak invece, altra grande protagonista del match, da Istanbul si trasferisce a Conegliano, e troverà poche delle ragazze che erano in campo questa sera. Conegliano avrà il compito di dimostrare di essere una grande anche dopo l’addio della fuoriclasse di Cittadella.

OMNISPORT