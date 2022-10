Conference League 22-23, Hearts-Fiorentina: le probabili formazioni

06-10-2022 08:36

Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo aver conquistato un solo punto nei primi 180 minuti della competizione continentale, arrivano alla trasferta oltremanica contro gli scozzesi degli Hearts a quota 3 punti, con la sensazione che il match di stasera, rappresenti un pò l’ultima spiaggia.

Per l’allenatore dei padroni di casa, Nielson, un 3-4-3 con in avanti Shankland supportato da Forrest e McKay. Tutto l’ambiente è pronto per affrontare i viola nel caldo stadio di Tynecastle Park di Edinburgo.

Italiano gioca il tutto per tutto e questa sera, dovrebbe proporre da subito una squadra con il baricentro molto alto, un 4-3-3 che vede nel tridente la presenza contemporanea di Kouamè, Cabral e Saponara. Gollini ancora portiere titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

Hearts (3-4-3): Gordon; Neilson, Kingsley, Cochrane; Smith, Haring, Grant, Halliday; Forrest, Shankland, McKay. All. Nielson

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Kouamé, Cabral, Saponara. All.Italiano