Conference League, Fiorentina in finale: rimonta da sogno a Basilea

Dopo il ko del Franchi, i viola hanno vinto 3-1 in Svizzera dopo i supplementari e conquistato l'accesso alla finale.

18-05-2023 23:45

A pochi istanti dalla fine la Fiorentina ha raggiunto un clamoroso traguardo. Quasi al termine dei tempi supplementari la Viola è riuscita a completare la rimonta in casa del Basilea e a guadagnarsi così l’accesso alla finale di Conference League. Dopo il ko per 2-1 del Franchi, la Fiorentina ha chiuso avanti 2-1 al 90′ per poi trovare la rete decisiva per la qualificazione a pochi secondi dalla lotteria dei rigori.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha iniziato piuttosto timida e contratta la partita del St. Jakobs Park. Ma poi al 35′ ecco arrivare l’importante gol del vantaggio con Nico Gonzalez, di testa su assist da calcio d’angolo di Biraghi. Qualche minuto più tardi i viola hanno subito sfiorato il raddoppio con Bonaventura.

Pericolosa la Fiorentina a inizio ripresa con lo stesso Bonaventura e Cabral, ma al 55′ è arrivato il pareggio del Basilea con Amdouni, bravo a beffare Igor e poi Terracciano in uscita e a ripetersi dopo la rete nella gara d’andata. Al 72′ ecco il raddoppio di Nico Gonzalez, abile a sfruttare un errore difensivo degli svizzeri e battere così Hitz con un mancino. Il 2-1 viola ha portato così la sfida ai supplementari.

Nel primo tempo extra grande parata dello stesso Hitz su Jovic, vicino al gol decisivo. Poi poteva segnare anche Bonaventura. Seconda frazione supplementare sospesa per otto minuti, dato che sono serviti i soccorsi per un tifoso della Fiorentina presente nel settore ospiti, che ha avuto un malore ed è stato così portato in ospedale.

Tutto sembrava apparecchiato per la lotteria dei calci di rigore, ma ecco il gol decisivo di Barak al 129′, bravo da pochi passi a mandare la palla in rete al termine di un’azione piuttosto convulsa. Nel finale Jovic la poteva anche chiudere, ma ha colpito il palo. 3-1 dopo i tempi supplementari per la Fiorentina, che il 7 giugno a Praga si giocherà la Coppa contro il West Ham.