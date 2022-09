Conference League, Fiorentina: Italiano commenta i fischi dopo l'1-1 contro il Riga

08-09-2022 21:48

“Penso che siano fischi di frustrazione quelli dei nostri tifosi, perché non è possibile vincere una partita dove hai tirato trenta volte in porta. Paghiamo ancora una volta la nostra mancanza di fame sotto rete”.

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta così l’1-1 contro il Riga nella partita d’esordio nella Conference League. La Viola ha costruito molto ma sprecato altrettanto. E ha trovato una sola rete con Barak. Al 74’ è arrivato poi il pari degli ospiti con Ilic. “Ci dobbiamo dare una sveglia sotto porta, non c’è altro da dire – ha aggiunto il tecnico – Jovic ha avuto due grandi occasioni. Abbiamo dei problemi lì davanti, trenta tiri, 70% di possesso palla, lavoriamo per quello”. Italiano infine ha ricordato come “stiamo cercando di adattarci a questo nuovo habitat che è quello di allenarci poco e giocare tanto. Possiamo dire la nostra in questa competizione”.

l prossimo impegno per la Fiorentina è tra una settimana contro il Basaksehir a Istanbul.