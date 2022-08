Conference League, Fiorentina-Twente: le probabili formazioni

18-08-2022 08:15

Prima gara dal sapore europeo per la Fiorentina che questa sera al Franchi trova gli olandesi del Twente nel preliminare di andata di Conference League. Calcio d’inizio alle ore 21.00.

Vincenzo Italiano dopo il buon esordio in campionato, potrebbe presentare una formazione totalmente diversa rispetto a quella che ha battuto in extremis la Cremonese: da quell’undici sono rimasti fuori giocatori come Mandragora, Zurkowski, Arthur Cabral, Nico Gonzalez e Ikoné e Dodò. Probabile che per molti di loro ci sia spazio dal primo minuto.

Pochi cambiamenti invece in casa olandese. Il tecnico Ron Jans, potrebbe scegliere di scendere in campo con una formazione del tutto simile a quella che ha giocato in Eredivisie lo scorso weekend nella vittoriosa partita contro il Fortuna Sittard.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Benassi, Mandragora, Zurkowski; Ikoné, A. Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano

TWENTE (4-2-1-3): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezuelo, Smal; Sadilek, Zerrouki; Steijn; Tzolis, Van Wolfswinkel, Misidjan. Allenatore: Ron Jans