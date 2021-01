Coni, Malagò fa chiarezza sui vaccini per gli atleti

Il numero uno del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato oggi alla giunta con un riferimento non solo alla riforma dello Sport ma anche al discorso vaccini e atleti.

“Sta all’autorità governativa fare delle valutazioni, al momento giusto sottoporremo questa situazione anche in vista degli impegni internazionali. Non potrà essere il Coni a perorare la causa degli atleti, non sono così sprovveduto da non rendermi conto che questo causerebbe una speculazione che gli atleti non meritano”.

E poi: “Ci sono tanti atleti e atlete che si informato e in modo rispettosissimo si domandano cosa succederà”.

OMNISPORT | 19-01-2021 14:57