Consigli fantacalcio 10^ giornata: tre nomi buoni per ogni ruolo

Archiviata la 9a giornata è già tempo di pensare alla nuova fantaformazione da schierare. Oggi infatti partirà la 10a giornata del campionato di Serie A con l’anticipo delle 19.00 tra Parma-Verona e quello delle 21.00 tra Brescia-Inter. Le insidie legate al turno infrasettimanale sono molte ma noi proveremo, anche oggi, a darvi i giusti consigli. Buona fortuna e buon fantacalcio a tutti.

Orari e tv della decima giornata di serie A (link alle probabili formazioni)

Martedì

19.00 Parma-Verona [Dazn]

21.00 Brescia-Inter [Sky]

Mercoledì

19.00 Napoli-Atalanta [Sky]

21.00 Cagliari-Bologna [Sky]

21.00 Juventus-Genoa [Sky]

21.00 Lazio-Torino [Dazn]

21.00 Sampdoria-Lecce [Sky]

21.00 Sassuolo-Fiorentina [Sky]

21.00 Udinese-Roma [Dazn]

Giovedì

21.00 Milan-Spal [Sky]

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 10a giornata

1 – Robin Olsen del Cagliari. Miglior difesa del campionato per il Cagliari al pari di Juventus e Verona con 8 gol subiti in nove partite. Olsen è attualmente il miglior portiere per fantamedia con una valutazione di 5,75 in otto gare disputate.

2 – Luigi Sepe del Parma. La squadra di mister D’Aversa sfiderà questa sera il Verona, formazione a secco di gol nelle ultime due partite. Gli scaligeri hanno dimostrato una buona solidità difensiva ma sul fronte offensivo hanno realizzato solo 6 reti.

3 – Emil Audero della Sampdoria. L’entusiasmo in casa Lecce è alto dopo i due pareggi consecutivi ottenuti con Milan e Juventus. La Sampdoria però ha un disperato bisogno di punti e Audero farà di tutto per chiudere la porta agli attaccanti avversari.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Marco Calderoni del Lecce. Miglior difensore del Lecce per fantamedia (6,75). Il calciatore è stato schierato dal primo minuto in otto partite andando anche in gol contro Spal e Milan.

2 – Robin Gosens dell’Atalanta. Primo per fantamedia tra i difensori con una valutazione di 7,71 in 7 partite. Contro l’Udinese è rimasto in panchina per 90 minuti causa turnover, tornerà titolare con il Napoli. Fino ad ora ha segnato 3 gol e servito 2 assist.

3 – Ibrahima Mbaye del Bologna. Complice l’assenza del lungodegente Tomiyasu, nelle ultime partite Mbaye è stato schierato dal primo minuto e ha ripagato la fiducia di mister Mihajlovic con buone prestazioni. Per lui fantamedia del 7 e un assist realizzato.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Fabian Ruiz del Napoli. Prestazione positiva nell’ultima sfida contro la Spal. Il calciatore ha provato in tutti i modi a gonfiare la rete ma prima la deviazione di Tomovic e poi il palo gli hanno negato la gioia del gol. Contro l’Atalanta potrebbero arrivare bonus.

2 – Miguel Veloso del Verona. Smaltito l’affaticamento muscolare Veloso è pronto a riprendere il proprio posto nello scacchiere tattico di Juric. Il centrocampista è attualmente il migliore dei suoi con una fantamedia di 7,31. Per lui anche 2 gol e un assist.

3 – Justin Kluivert della Roma. Prestazioni altalenanti per il centrocampista della Roma. In 7 presenze ha segnato un gol ma ha ricevuto anche un cartellino rosso per doppia ammonizione nella sfida contro la Sampdoria. Contro l’Udinese potrebbe tornare ad esultare.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Mario Balotelli del Brescia. Partita speciale per Balotelli che tornerà ad affrontare l’Inter, squadra nella quale ha militato dal 2007-10. Fino ad ora non ha brillato, media voto di 5,62 in quattro partite. Fantamedia di 6,25 grazie al gol segnato contro il Napoli. La rete manca da un mese ma contro l’Inter (squadra alla quale non ha mai segnato da ex) potrebbero arrivare bonus.

2 – Gervinho del Parma. 9 partite giocate, 2 gol fatti e 3 assist realizzati. L’attaccante del Parma è in forma e contro il Verona va a caccia del terzo gol in campionato.

3 – Andrea Petagna della Spal. Partita difficile per la squadra di mister Semplici ma Petagna proverà a regalare gioie ai fantallenatori che hanno puntato su di lui. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili del Milan e nel posticipo di giovedì farà di tutto per segnare al club che lo ha fatto esordire in Serie A.

SPORTEVAI | 29-10-2019 10:22