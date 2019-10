Consigli Fantacalcio 8^ giornata: gli attaccanti da schierare

Gli impegni legati alle Nazionali sono ormai alle spalle. La Serie A è pronta a ripartire e di conseguenza bisogna iniziare a pensare a quale fantaformazione schierare per battere il nostro avversario. L’8a giornata del campionato di Serie A si aprirà domani con gli anticipi tra Lazio-Atalanta, Napoli-Verona e Juventus Bologna e si chiuderà lunedì con il posticipo serale tra Brescia-Fiorentina. Noi come al solito proveremo a risolvere i vostri dubbi con tre consigli per reparto. Buona fortuna e buon fantacalcio a tutti.

Il programma dell’ottava giornata di campionato

SABATO 19 OTTOBRE

Lazio-Atalanta ore 15.00 – SKY

Napoli-Verona ore 18.00 – SKY

Juventus-Bologna ore 20.45 – DAZN

DOMENICA 20 OTTOBRE

Sassuolo-Inter ore 12.30 – DAZN

Cagliari-SPAL ore 15.00 – DAZN

Sampdoria-Roma ore 15.00 – SkY

Udinese-Torino ore 15.00 – SKY

Parma-Genoa ore 18.00 – SKY

Milan-Lecce ore 20.45 – SKY

LUNEDI’ 21 OTTOBRE

Brescia-Fiorentina ore 20.45 – SKY

Fantacalcio: il portiere da scegliere per la 8^ giornata

1 – Thomas Strakosha della Lazio. Il secondo miglior portiere per fantamedia della Serie A (5,57) sfiderà l’Atalanta, squadra con il miglior attacco del campionato (18 gol realizzati). La partita non è delle più semplici ma la Lazio farà di tutto per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League.

2 – Salvatore Sirigu del Torino. Il portiere granata nelle ultime stagioni è diventato una sicurezza in termini di rendimento sia in Serie A che in Nazionale. Terzo per fantamedia in campionato (5,5) domenica avrà di fronte l’Udinese, squadra con il peggior attacco del campionato con soli 3 gol segnati in 7 partite.

3 – Luigi Sepe del Parma. 7 presenze, 10 gol subiti e una fantamedia di 4,71. (6,14 se non si considerano bonus e malus). Contro il Genoa potrebbe uscire dal campo con una valutazione positiva.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Nikola Milenković della Fiorentina. Primo per fantamedia tra i difensori (7,07) al pari di Kolarov. Il calciatore della Fiorentina è diventato una sicurezza ed è riuscito a realizzare anche 2 reti.

2 – Marash Kumbulla del Verona. Rivelazione di questa prima parte di stagione. Il difensore del Verona ha collezionato 5 presenze con una media di 6,5 e una fantamedia di 6,8 che gli sono valse la convocazione e il debutto con la sua Nazionale. La partita contro il Napoli sulla carta non è delle più semplici ma Kumbulla ha tutte le carte in regola per offrire una prestazione positiva.

3 – Andrea Cistana del Brescia. Altra rivelazione di questo inizio di campionato. Il calciatore del Brescia ha disputato 6 partite conquistando una fantamedia di 6,67.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Gaetano Castrovilli della Fiorentina. L’anno scorso in Serie B con la Cremonese, quest’anno titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Montella. Inizio di stagione esaltante con una fantamedia di 7,29 e un gol segnato a San Siro contro il Milan.

2 – Dejan Kulusevski del Parma. Un gol, 3 assist e una fantamedia di 7,07 ottenuta in 7 presenze. Prestazioni positive anche durante la sosta con la Svezia Under 21: per lui 3 reti siglate in 2 partite.

3 – Remo Freuler dell’Atalanta. 13 reti segnate in Serie A con la maglia dell’Atalanta, quest’anno è ancora a secco di gol. Contro la Lazio potrebbe sbloccarsi e regalare bonus ai fantallenatori che hanno puntato su di lui.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Nikola Kalinic della Roma. La probabile assenza di Dzeko, alle prese con una frattura allo zigomo, spinge Kalinic nel ruolo di titolare tra le file dell’attacco giallorosso. Il croato fino ad ora ha disputato solo 2 partite e ottenuto una fantamedia di 5,75.

2 – Giovanni Simeone del Cagliari. Prestazione deludente nell’ultimo match contro la Roma: 5 in pagella e un cartellino giallo rimediato. Contro la Spal cercherà gol e riscatto.

3 – Domenico Berardi del Sassuolo. Cinque presenze e 5 gol. Terzo nella classifica marcatori in coabitazione con Belotti. Berardi ha avuto un buon impatto in questo inizio di stagione conquistando una fantamedia di 9,9. Il gol però manca da tre giornate e contro l’Inter potrebbe tornare ad esultare. Nelle ultime quattro stagioni ha segnato 4 gol ai nerazzurri

SPORTEVAI | 18-10-2019 13:09