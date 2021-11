Conte "dimentica" Juventus e Inter: "La Serie A è il passato"

03-11-2021 12:31

A 24 ore dall’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Tottenham, il club del North London ha divulgato la prima intervista del tecnico salentino ai canali ufficiali degli Spurs.

Conte è parso emozionato ed entusiasta per l’inizio della nuova avventura e niente affatto spaventato dalle difficoltà che potrebbero presentarsi visto il difficile momento attraversato dalla squadra, che ha portato all’esonero di Espirito Santo:

“Per me è un grande piacere e un grande onore essere l’allenatore del Tottenham, ora voglio ripagare questa fiducia. La mia filosofia di calcio è molto semplice: giocare un buon calcio che possa piacere ai nostri tifosi. Bisogna metterci passione, voglio una squadra costante, che non abbia alti e bassi. Credo che questa tifoseria meriti di avere una squadra competitiva che vuole combattere. Farò di tutto per meritare il loro supporto”.

L’ex allenatore di Juventus e Inter, oltre che del Chelsea, che debutterà già giovedì sera in Europa League contro il Vitesse, ha poi specificato di non avere alcun rimpianto per aver lasciato il calcio italiano:

“Ho giocato 13 anni per la Juventus, ho vinto tutto con loro da giocatore e anche da allenatore riuscendo a conquistare tre scudetti. Negli ultimi due anni con l’Inter avevamo il secondo miglior attacco e la miglior difesa. Il passato è importante, ma ora penso solo al Tottenham e voglio che questa diventi una pagina importante della mia carriera. Sarei potuto venire qui già in estate, ma dopo il distacco dall’Inter ho voluto godermi la famiglia”.

