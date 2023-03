Conte: "Vedo giocatori egoisti, non siamo squadra"

Conte è un fume in piena, addio sempre più probabile

20-03-2023 09:14

Tornano a far discutere le dichiarazioni di Conte al Tottenham dopa il arpeggio ottenuto sabato 18 marzo control il Southampton. L’ex tecnico dell’Inter ha così commentato: ”Il problema è che abbiamo mostrato di non essere una squadra. Siamo 11 giocatori che vanno in campo, io vedo giocatori egoisti, che non vogliono allenarsi e non mettono il cuore”.

Proseue poi il tecnico pugliese: ““Scuse, scuse, scuse. Cercare di proteggerli ogni volta. Bah. Andiamo, siamo professionisti. Il club ci paga un sacco di soldi, i giocatori ricevono i soldi, io ricevo i soldi. Non per trovare scuse”. Nel finale Conte poi rincara la dose: “Sono abituati qui. A non giocare per qualcosa di importante. Non vogliono giocare sotto pressione, sotto stress. Questa è la storia del Tottenham. Vent’anni di proprietà e non hanno vinto niente. Perché? Finora ho provato a nascondere la situazione. Per cosa possiamo combattere in questo periodo, con questa mentalità, questo impegno? Per cosa? Il 7°-8° posto? La colpa è solo del club o di ogni allenatore che è stato qui.