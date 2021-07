Copa America, Argentina-Colombia 4-3 dcr: Albiceleste in finale col Brasile

E Brasile-Argentina sia. Dopo i padroni di casa, la seconda finalista della Copa America 2021 è l’Albiceleste. Ai calci di rigore, poche ore dopo il trionfo dell’Italia contro la Spagna, dopo l’1-1 dei 90 minuti. La Colombia lotta, sogna, ma cede dal dischetto: sarà mestamente costretta a giocarsi il terzo posto contro il Perú.

L’Argentina inizia col piede costantemente premuto sull’acceleratore. Prima sfiorando il vantaggio con Lautaro Martinez, poi trovandolo con lo stesso Toro, che al 4′ sfrutta un tocco all’indietro di Messi per superare imparabilmente Ospina.

La Nazionale di Scaloni, come spesso accaduto in questa Copa, ha però l’enorme torto di smettere di attaccare. Anche e soprattutto per merito della Colombia, in realtà, che verso la conclusione del primo tempo colpisce due pali in un minuto, prima con Barrios e poi con Mina.

Mai domi, Cuadrado e compagni alla fine il pari lo trovano a mezz’ora dal termine: Luis Diaz sguscia via in area battendo in velocità Pezzella e da posizione defilata supera Martinez con un tocchetto astuto. L’1-1 sveglia l’Argentina, che si divora il nuovo vantaggio con Lautaro Martinez e colpisce a sua volta un palo con Messi. Ma il risultato di parità non cambia più.

Si va così ai calci di rigore, dove a prevalere è l’Argentina. Decisivo Emiliano Martinez, che respinge in sequenza le esecuzioni di Davinson Sanchez e di Mina e poi si ripete anche su Cardona. Appuntamento alla notte tra sabato e domenica: ci sarà da divertirsi.



IL TABELLINO

Argentina-Colombia 1-1 (4-3 d.c.r.)

Marcatori: 4′ L. Martinez (A), 61′ Diaz (C)

Rigori: Cuadrado goal, Messi gol, D. Sanchez parato, De Paul alto, Mina parato, Paredes gol, Borja gol, L. Martinez gol, Cardona parato

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina (46′ Montiel), Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso (56′ Paredes); Messi, L. Martinez, N. Gonzalez (67′ Di Maria). Ct. Scaloni

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz (46′ Fabra), Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios (46′ Chará), Cuellar, Diaz; Zapata (60′ Borja), Borré (46′ Cardona). Ct. Rueda

Arbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Ammoniti: Lo Celso, Cuadrado, Fabra, Montiel, Muñoz, Pezzella

Note: –



OMNISPORT | 07-07-2021 08:21