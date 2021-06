Copa America, Colombia-Ecuador 1-0: Cardona fa volare i cafeteros

Basta Edwin Cardona. La Colombia supera di misura l’Ecuador e risponde a dovere al successo del Brasile col Venezuela affiancando la Seleção in testa al gruppo B della Copa America.

Basta Cardona, appunto. Suo l’unico gol della sfida di Cuiabá, una gara con non molto da raccontare, poche palle gol e un gioco spesso spezzettato da problemi fisici di varia natura.

La rete decisiva è del 10 colombiano, che apre, in collaborazione con Cuadrado, e chiude uno splendido schema su punizione, fulminando Ortiz dopo la torre aerea di Borja. Gol prima annullato per fuorigioco e poi convalidato con l’ausilio del VAR.

Per il resto, la gara vive di qualche episodio e tanto equilibrio. Con l’Ecuador che sfiora veramente il pari solo con Estupiñan, il più pericoloso tra i suoi: punizione da posizione defilata sventata da un grande intervento in angolo di Ospina.

Duvan Zapata entra in campo solo per la mezz’ora finale, ma non incide. L’Ecuador ci prova ancora, pressa, si porta con discreta pericolosità nei pressi dell’area avversaria, ma non riesce più a spaventare Ospina. Ed è costretto, quasi senza accorgersene, a rincorrere già dopo i primi 90 minuti.

IL TABELLINO

Colombia-Ecuador 1-0

Marcatori: 42′ Cardona

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, Murillo (82′ D. Sanchez), Moreno (45′ Tesillo); Cuadrado, Barrios, Uribe (61′ Perez), Cardona (82′ Cuellar); Borja (61′ Zapata), Santos Borré. Ct. Rueda

ECUADOR (4-4-2): Ortiz; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Plata (69′ Ay. Preciado), Mendez, M. Caicedo (80′ Diaz), Martinez (59′ Mena); Valencia, Estrada (69′ J. Caicedo). Ct. Alfaro

Arbitro: Pitana (Argentina)

Ammoniti: Uribe, Muñoz, Valencia, Santos Borré

Espulsi: nessuno



