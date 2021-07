Copa America, Colombia-Perú 3-2: Diaz al 94' regala il 3° posto ai cafeteros

In attesa della grande finale tra Brasile e Argentina, il terzo posto della Copa America 2021 è della Colombia. A Brasilia, il grande protagonista è Luis Diaz: doppietta nel 3-2 finale al Perú, punito anche da Cuadrado, e cafeteros sul podio.

A passare per prima è però l’Albirroja: Cueva attende l’inserimento di Yotun, che si presenta in area e davanti a Vargas non sbaglia col sinistro. In precedenza Lapadula, sempre servito da Cueva, aveva calciato fuori davanti al portiere. Primo tempo, insomma, di marca peruviana.

Nella ripresa, però, tutto cambia. Immediatamente. Perché la Colombia pareggia praticamente al rientro dall’intervallo: Cuadrado calcia una punizione da posizione defilata, buca la barriera e trova impreparato Gallese. E dopo una traversa di Lapadula, bravissimo a sterzare su Sanchez e a sparare col sinistro, ecco anche il vantaggio colombiano: il portiere Vargas fa partire un lunghissimo rilancio per Luis Diaz, che conferma in pieno il proprio stato di forma con una volata verso Gallese e un destro preciso alle spalle del portiere avversario.

Pare finita, ma non è così: a 8 dalla fine è Lapadula a svettare di testa su un corner di Garcia e a battere Vargas, portando apparentemente la gara ai calci di rigore. Solo apparentemente, appunto. Perché al minuto 94 c’è sempre Luis Diaz all’orizzonte: azione personale, botta da fuori e palla quasi sotto l’incrocio per il 3-2 finale.

La Colombia torna così tra le prime tre della Copa America dopo cinque anni: era il 2016 quando i cafeteros superavano di misura gli Stati Uniti, chiudendo anche in quell’occasione al terzo posto. Per il Perú, invece, dopo la finale del 2019 è un piccolo passo indietro. Ma rimane un buon percorso.

IL TABELLINO

Colombia-Perú 3-2

Marcatori: 45′ Yotun (P), 49′ Cuadrado (C), 66′ Diaz (C), 82′ Lapadula (P), 94′ Diaz (C)

COLOMBIA (4-4-2): Vargas; Medina, Mina (55′ D. Sanchez), Murillo, Tesillo; Cuadrado, Barrios (93′ Muriel), Cuellar (83′ Borré), Diaz; Cardona (46′ Chará); Zapata (55′ Borja). Ct. Rueda

PERÚ (4-2-3-1): Gallese; Corzo (78′ Lora), Ramos, Santamaria, Lopez; Tapia (24′ Cartagena), Yotun; Carrillo, Peña (78′ Ormeño), Cueva (69′ Garcia); Lapadula. Ct. Gareca

Arbitro: Raphael Claus (Brasile)

Ammoniti: Cardona, Cueva, Barrios, Carrillo, Murillo

Note: –

OMNISPORT | 10-07-2021 09:07